Ucraina: Donzelli (Fd'I), centrodestra unito su unica risoluzione

- "Comprendo le opposizioni che anche oggi hanno ripetuto, hanno raccontato di una maggioranza divisa sull'Ucraina. Ma noi andremo a votare tutti un'unica risoluzione, voi ne presentate quattro perché non avete una sola cosa in comune tra voi. Le preoccupazioni espresse della Lega sul rischio di una escalation e l'auspicio di pace di Forza Italia sono le stesse che abbiamo anche noi, ma nella consapevolezza di tutto il centrodestra unito che la pace non si costruisce con la vigliaccheria, ma nel rispetto, nella libertà, nella dignità internazionale". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. (Rin)