Ucraina: in Senato presentato Rapporto su rischio genocidio

- Ieri, 21 marzo, nella sala Caduti di Nassirya del Senato, su iniziativa del senatore Giulio Terzi (Fd'I) in collaborazione con l'Istituto Gino Germani di Scienze sociali e Studi strategici e il Global Committee for the Rule of Law - Marco Pannella, si è tenuta una conferenza di presentazione di un primo rapporto indipendente che dimostra come in Ucraina esista il serio "rischio di genocidio". Dopo l'apertura del senatore Terzi e di Matteo Angioli, rispettivamente presidente e segretario del Global Committee, sono intervenuti il professor Azeem Ibrahim e l'avvocato per i diritti umani Yonah Diamond, autori del Rapporto e i professori Sergio Germani e Vittorio Pagliaro, rispettivamente direttore dell'Istituto Gino Germani e Coordinatore del Comitato scientifico dell'Istituto. Secondo gli oltre trenta esperti di diritto internazionale che hanno contribuito al Rapporto, la Russia ha responsabilità di Stato per le violazioni della Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, che la Russia ha sottoscritto. (segue) (Rin)