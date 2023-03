Ucraina: in Senato presentato Rapporto su rischio genocidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come stabilito dall'articolo I della detta Convenzione, scatta l'obbligo per i 151 Stati firmatari di agire per interrompere il massacro in corso. In questo senso, il professor Ibrahim ha sottolineato il fattore "intenzione" da parte del Cremlino alla base delle azioni compiute dall'esercito russo in Ucraina. Intenzioni che il Cremlino non ha assolutamente celato o dissimulato date le dichiarazioni di incitamento all'odio da Putin, a Medvedev al conduttore televisivo Solovyov. Il senatore Terzi ha dunque evidenziato "il lavoro che sta compiendo il governo guidato da Giorgia Meloni per introdurre nell'ordinamento del nostro Stato una concreta competenza della giustizia italiana in una dimensione universale. Giovedì 16 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce il Codice dei crimini internazionali che devono essere perseguiti dalla giustizia italiana, tra questi il crimine di aggressione. Il testo estende inoltre i crimini di guerra e amplia universalmente la sua giurisdizione penale se l'autore si trova stabilmente in territorio dello Stato". Terzi ha inoltre sottolineato "l'esperienza canadese all'avanguardia nel codificare leggi che mirano a congelare e sequestrare fondi e beni appartenenti a membri di governo ed oligarchi che si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, per contrastare così i disegni criminali di regimi come quello della cleptocrazia russa". (Rin)