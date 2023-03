Cultura: Sangiuliano, prioritaria valorizzazione patrimonio piccoli centri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’azione di recupero e valorizzazioni del patrimonio culturale dei piccoli centri e delle zone rurali resta fra le priorità del ministero e gli interventi del progetto ‘Bellezza' sono in attesa di essere rifinanziati con nuove programmazioni e saranno prioritariamente assegnate ai progetti pronti ad essere recuperati in coerenza con il Pnrr”. Lo ha chiarito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sull'erogazione dei finanziamenti agli enti locali risultati vincitori del bando “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”. (Rin)