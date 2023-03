Spagna: presidente Madrid, grave danno da Vox per blocco deduzioni investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha criticato Vox per "il danno" che sta facendo alla regione bloccando le deduzioni fiscali per gli investitori stranieri che sarà discussa domani dall'Assemblea regionale. "Non si tratta solo di stranieri, non si tratta solo di persone ricche, si tratta di investimenti stranieri che vengono da fuori", ha detto Ayuso in alcune dichiarazioni alla stampa. Per la leader popolare, Madrid deve continuare ad essere "un luogo aperto alle opportunità e agli investimenti", in un momento in cui si parla di autonomia "più che mai" grazie al lavoro. Ayuso si è poi scagliata contro il governo di Pedro Sanchez "che sta attaccando direttamente la prosperità della regione, capitale di questo Paese". (Spm)