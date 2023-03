Bangladesh: rohingya, ministro Esteri sollecita Onu a intensificare sforzi per soluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, ha esortato l’inviata speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Myanmar, Noeleen Heyzer, a intensificare gli sforzi affinché le autorità birmane e le altre parti coinvolte migliorino le condizioni consentendo il rientro dei profughi rohingya. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri bengalese. In un incontro tenuto ieri a New York, presso la rappresentanza bengalese all’Onu, Momen ha sottolineato, in particolare, la necessità di affrontare alla radice le cause della questione rohingya e di adottare un approccio a più livelli insieme agli attori globali e regionali, come l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il rappresentante del governo di Dacca ha anche sollecitato la mobilitazione di risorse adeguate per le iniziative umanitarie e i programmi di formazione avviati nei campi di Cox’s Bazaar e Bhashan Char. Momen, alla guida di una delegazione, si trova a New York per partecipare alla Conferenza mondiale sull’acqua, a margine della quale sono previsti colloqui bilaterali. La sua visita si concluderà il 24 marzo.(Inn)