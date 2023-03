Veneto: Katia da Ros entra nel comitato consultivo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Katia da Ros, amministratore delegato dell'azienda trevigiana Irinox Spa, specializzata nella produzione di abbattitori e di sistemi di conservazione di alta qualità per il settore professionale e domestico e di quadri elettrici in acciaio inox, è entrata a far parte dell'advisory board della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fondazione privata torinese dedicata all'arte contemporanea. Assieme a lei hanno preso parte al board anche altri rappresentanti come Bianca Maria Farina (Poste Italiane), Maximo Ibarra (Engineering), Francesca di Carrobio (Hermès), Massimiliano Montefusco (Radio Dimensione Suono), Monica Parrella (dirigente generale dello Stato), Paolo Gualdani (Angel Capital Management), Leonardo Ceglia Manfredi (Manfredi Hotels), Massimo Lapucci (Fondazione Crt). (Rev)