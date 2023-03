Imprese: Banca mondiale investe 25 milioni di dollari per Pmi in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società finanziaria internazionale (Ifc), braccio finanziario della Banca mondiale, investirà 25 milioni di dollari nel fondo di Mediterrania Capital Partner, marchio basato a Malta e specializzato negli investimenti a favore delle piccole e medie imprese (Pmi) e compagnie attive nel Nord Africa e nella regione sub-sahariana. L'investimento, si legge in una nota, potrebbe aumentare di ulteriori 20 milioni di dollari, spiegando che la volontà è in particolare quella di sostenere attività gestite o guidate da donne, un filone nel quale la società intende investire almeno il 25 per cento del proprio capitale. Attualmente, riferisce il sito di informazione "Ahram", in Africa come in Medio Oriente solo il 6 per cento di tutto il capitale del marchio è destinato a imprese guidate da donne. Mediterrania investe in società consolidate e in crescita, con un fatturato annuo compreso tra 20 e 300 milioni di euro e strategie di espansione nei mercati dell'Africa settentrionale e sub-sahariana. Il gruppo fornirà un capitale di crescita essenziale alle medie imprese che operano nel settore della sanità, dei beni di largo consumo, dei servizi finanziari e della produzione. Ifc ha già investito nei fondi Mediterrania nel 2013 e nel 2017.(Res)