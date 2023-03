Scuola: M5s a Valditara, escluderla da Autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al ministro Valditara di escludere la scuola dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Lunedì scorso abbiamo incontrato i sindacati della scuola e condiviso fortissime preoccupazioni. Per la specificità del sistema di istruzione è assurdo ragionare di Lep, in quanto la scuola non produce beni materiali o prestazioni misurabili e i bisogni variano da un contesto territoriale all'altro. Ma soprattutto l'autonomia differenziata finirebbe per aumentare le diseguaglianze, limitare la libertà di insegnamento e non garantire il diritto allo studio. Lo scenario che si presenta è: un organico regionale del personale scolastico, bandi di concorso regionali, regionalizzazione della dirigenza scolastica, contratti regionali, differenziazione degli stipendi su base territoriale, conseguenze sulla mobilità. Insomma lo spaccamento del sistema scolastico nazionale, con il divario Sud-Nord che non potrebbe che aumentare. Inoltre la diffusione uniforme di scuole dell'infanzia e tempo pieno sarebbe definitivamente negata, il valore legale del titolo di studio sarebbe compromesso e le regioni potrebbero decidere autonomamente su programmi, strumenti e risorse". Lo afferma la capogruppo M5s in commissione Istruzione alla Camera Anna Laura Orrico, intervenendo nel corso del question time con il ministro Valditara. (Rin)