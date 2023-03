Difesa: Cossiga (Aiad), maggiore programmazione nel tempo con il cliente nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che le aziende cercano nel rapporto col cliente nazionale, per quanto possibile, è di avere maggiore chiarezza e visibilità nel tempo. Lo ha detto il presidente della Federazione delle Aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad), Giuseppe Cossiga, durante l’audizione alla commissione Difesa della Camera sui temi della produzione di beni e servizi per il settore. Secondo il presidente dell’Aiad, in questo modo le aziende potrebbero “attrezzarsi e programmare le proprie attività anche per soddisfare al meglio le necessità del nostro cliente nazionale”. “Rispetto ad altri paesi - ha aggiunto Cossiga - abbiamo disponibili i soldi nell’anno in corso autorizzati dalla finanziaria e una certa visibilità su quello che accade nei due anni successivi, attraverso una pianificazione che può cambiare nel tempo”. (Rin)