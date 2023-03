Codice strada: Mascaretti (Fd'I), primo firmatario pdl per regolamentare monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I marciapiedi "sono diventati ormai piste per monopattini e biciclette elettriche che - veloci e silenziose - sfrecciano davanti agli ingressi di abitazioni e attività commerciali a ogni ora del giorno e della notte. Per questo abbiamo depositato oggi una proposta di legge targata Fd'I di modifica del codice della strada per regolamentare la circolazione di monopattini, monoruote, biciclette a propulsione prevalentemente elettrica e qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato su ruote, a prescindere dal numero di ruote o dal tipo di propulsione. La proposta prevede: obbligatorietà per tutti della conoscenza delle regole di circolazione; adeguato sistema di protezione sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri; targa o analogo elemento che renda identificabile a vista il mezzo e assicurazione obbligatoria. L'obiettivo è quello di porre fine alla circolazione senza regole di questi mezzi e rendere nuovamente sicuri marciapiedi e strade per pedoni, disabili, anziani, bambini e anche per gli animali". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti, primo firmatario della proposta di legge di modifica del Codice della strada, sottoscritta dai deputati di Fd'I delle principali grandi città italiane.(Com)