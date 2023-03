Cultura: Sangiuliano, su vicenda Meta-Siae schierati dalla parte dei nostri autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho espresso la necessità e la volontà di schierarci dalla parte delle opere di ingegno degli autori italiani”. A dirlo è stato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative, anche a livello europeo, in merito alla rimozione dalle piattaforme del gruppo Meta dei contenuti artistici tutelati dalla Siae. “Si tratta di una vicenda molto rilevante e paradigmatica di un rapporto tra i nostri contenuti culturali e l’atteggiamento spesso arrogante di grandi imprese transnazionali”, ha aggiunto il ministro ricordando che il ministero “è consapevole dell’importanza di attribuire il giusto valore alle opere che Siae concede in licenza e al contempo la rilevanza che ha per la filiera un utilizzatore come Meta” e dunque “favorirà la ripresa della trattativa” fra i due soggetti. (Rin)