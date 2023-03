Migranti: Donzelli (Fd'I), sinistra rilancia sua presunzione superiorità morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella vostra presunzione di superiorità morale, della sinistra, un po' crollata negli ultimi mesi soprattutto in Europa, dopo il 'Qatargate', pensavamo che questa presunzione morale, inesistente, l'aveste abbandonata. Invece l'avete rilanciata. Adesso, siete convinti di poter distribuire patenti di umanità: non c'è nessuna umanità a far selezionare gli immigrati che arrivano in Italia dagli scafisti". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. (Rin)