Ucraina: ambasciatore Melnyk, abbiamo piano di ricostruzione basato sui migliori standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha un piano per ricostruire rapidamente il Paese secondo i migliori standard moderni. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, in audizione alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. Il diplomatico ucraino ha reso noto che sono state individuate quattro aree di intervento principali per la ricostruzione. “Nonostante la guerra, continuiamo a implementare forme giudiziarie e di anticorruzione per garantire trasparenza negli appalti pubblici”, ha poi spiegato l’ambasciatore ucraino. “Vogliamo fare il salto da un economia di transito a un economia di crescita”, ha sottolineato Melnyk, evidenziando l’importanza della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione in programma a Roma il prossimo 26 aprile. “Spero che le aziende italiane possano dare il loro contributo”, ha detto l’ambasciatore ucraino. (Res)