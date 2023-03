Milano: Getir e Polizia locale insieme per la sicurezza dei rider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti istruttori della scuola del Corpo della Polizia locale di Milano hanno tenuto un seminario di formazione sulla sicurezza stradale a 200 rider di Getir, azienda pioniera per la consegna veloce della spesa. È il risultato di un accordo sperimentale tra la Polizia locale e l'azienda turca per una maggiore consapevolezza delle regole in strada. Si tratta di un progetto capofila nel suo genere, in continuità con l'impegno nei confronti dei rider da parte di Getir e del Comune di Milano, che ha inserito la sicurezza dei rider tra i punti programmatici del suo Patto del Lavoro. Il progetto ha l'obiettivo di occuparsi di legalità, lavoro e sicurezza stradale, coinvolgendo in maniera diretta gli stessi rider che hanno avuto l'opportunità di partecipare in prima persona a un seminario su questi temi con esercitazioni teoriche e pratiche. "Il progetto al quale abbiamo lavorato con Getir e che ha preso il via nelle scorse settimane è un'opportunità per tutti i soggetti coinvolti – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza -. Riteniamo che la sicurezza in strada sia fondamentale e comincia con la conoscenza e il rispetto delle regole del Codice della Strada da parte di tutti colori che le frequentano a prescindere dal veicolo utilizzato. Non solo, vogliamo che questa sperimentazione diventi un punto di partenza per generare altre attività formative che riguardano il settore delle consegne". (segue) (Com)