Milano: Getir e Polizia locale insieme per la sicurezza dei rider (2)

- "Il progetto nato in via sperimentale tra Polizia Locale e Getir – ha aggiunto l'assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello – è un primo passo importante per la formazione dei rider e dei lavoratori delle piattaforme digitali. Insieme all'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, stiamo lavorando in questa direzione anche all'interno del "Patto per il Lavoro di Milano" e al Tavolo aperto con le piattaforme con l'obiettivo di estendere seminari come questi ad altri operatori del settore, aggiungendo ai corsi di sicurezza stradale corsi di italiano e di reskilling per i rider". "Per Getir la sicurezza e l'incolumità delle persone che lavorano nei gstore e nelle consegne sono prioritari. L'impegno nei loro confronti è uno dei pilastri della nostra cultura aziendale, che prevede di 'crescere insieme': i rider in Getir sono formati con corsi specifici sulla sicurezza stradale e sull'importanza di sapersi muovere consapevolmente sulla strada, oltre che forniti con e-bike ed e-scooter, oltre a caschi e dispositivi di protezione di altissima qualità. Questa partnership ci permette di consolidare il nostro impegno nei loro confronti, oltre a configurarci come un interlocutore prioritario per le Istituzioni sui temi della mobilità urbana - spiega Davide Tronzano, General Manager di Getir in Italia -. I nostri rider sono il punto di contatto tra l'azienda e i clienti. Sicurezza e training sul lavoro, insieme alla stabilizzazione dell'organico, sono tre dei grandi temi su cui lavoro costantemente: tutti i nostri rider sono inquadrati con contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato; da luglio 2022 sono aumentati i contratti a tempo indeterminato, a dimostrazione di una progressiva stabilizzazione, anche in linea con i precisi impegni presi con le parti sociali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un segno evidente che Getir è in Italia per restare". (Com)