Ambiente: Pedica (+Eu Lazio), dispersione idrica supera il 50 per cento, serve responsabilità

- In Italia "si disperde una quantità di acqua potabile che va dal 40 al 60 per cento. A causa di una rete idrica ormai datata e talvolta mal progettata, soggetta a frequenti malfunzionamenti e consumi abusivi, nel nostro Paese le perdite idriche sono rilevanti in molte regioni, con picchi nel Lazio e a Roma". Lo dichiara, in una nota, il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. "Si parla tanto di cambiamenti climatici - aggiunge - inquinamento delle fonti idriche, siccità e risparmio del consumo ma si continuano a disperdere enormi quantità d'acqua. Nel Lazio faremo una campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico partendo dalle istituzioni", conclude Pedica. (Com)