Roma: Bonafoni (LcD), contro campagna ideologica su diritto casa, solidarietà a Zevi

20 luglio 2021

- A Roma la destra purtroppo col supporto del M5s "provano a mettere in piedi una campagna mediatica contro l'assessore Zevi per colpire le politiche della giunta sulla casa". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale della lista civica D'Amato presidente, Marta Bonafoni. "Contro gli attacchi e le invettive di queste ore, occorre ribadire con forza l'esigenza di un Piano Casa che ascolti e accolga le esigenze reali della Città, difendendo l'eccezione sollevata dall'amministrazione Gualtieri sull'art. 5 del decreto Lupi ma anche proseguendo gli sforzi messi in campo dal campo progressista in Regione Lazio con Nicola Zingaretti negli ultimi anni - aggiunge Bonafoni -. Uno sguardo che abbraccia i diritti di donne e uomini, bambine e bambini e prova a costruire percorsi concreti a partire dai loro bisogni, anziché da un approccio inutilmente ideologico. Anche per questo, esprimo la mia solidarietà a Tobia Zevi e al consigliere Yuri Trombetti", conclude Bonafoni.(Com)