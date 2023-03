Università: QS World Rankings, la Statale di Milano prima in Italia nel settore Medicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la classifica QS World University Ranking by Subject 2023, l'Università degli Studi di Milano è la prima università in Italia per Medicina e Chirurgia, Pharmacy and Pharmacology, Sports related subjects, Social Policy and Administration. Il QS World University Ranking by Subject 2023 rielabora i dati pubblicati dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds nel QS World University Ranking, focalizzandosi sulle diverse discipline e suddividendole in 5 macroaree disciplinari: Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Arts & Humanities, Social Sciences & Management, Engineering and Technology. Le istituzioni oggetto di analisi a livello mondiale sono state 1.594, con oltre 16 milioni di articoli e quasi 117 milioni di citazioni. Come è noto, una parte consistente del risultato del QS è attribuita a una survey reputazionale fatta su un campione di oltre 130.000 accademici e migliaia di aziende. La posizione più rilevante per la Statale di Milano è nell'ambito della categoria Life Sciences & Medicine dove l'ateneo è secondo in Italia e 102mo al mondo. Per quanto riguarda le specifiche discipline, è prima in Italia in Pharmacy and Pharmacology (29ma al mondo), è prima in Medicina e Chirurgia (80ma al mondo), e seconda per quanto riguarda Veterinary science (48ma posizione al mondo). Nelle Natural sciences, la Statale è seconda in Italia in Chemistry (collocandosi nel range globale nelle posizioni 151-200), mentre nella categoria Social Sciences & Management, la prima posizione va a Social Policy and Administration e a Sport related subjects, con una collocazione globale rispettivamente 51-100 e 101-140. (segue) (Com)