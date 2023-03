Università: QS World Rankings, la Statale di Milano prima in Italia nel settore Medicine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, settimo posto in Italia per Computer Science & Information System nella macrocategoria Engineering and Technology. Nella categoria Arts and Humanities, la Statale di Milano occupa il secondo posto per Philosophy (51-100 al mondo). "Manteniamo, e in alcuni casi miglioriamo leggermente, le posizioni prestigiose raggiunte negli scorsi anni nelle Life Sciences & Medicine, mentre avanziamo nettamente in Arts and Humanities e in Social Sciences & Management, in linea con le attività di miglioramento continuo della qualità e valorizzazione di tutte le discipline intraprese dalla Statale in questi ultimi anni" commenta la Prof.ssa Mariapia Abbracchio, Prorettrice Vicaria con delega alla Ricerca e Innovazione dell'Università Statale di Milano "Di rilievo anche il posizionamento in discipline STEM quali Chemistry e Computer Science & Information System, un ambito, quest'ultimo, sempre più strategico e competitivo grazie all'applicazione delle scienze informatiche a tutti gli altri ambiti disciplinari" . (Com)