Equo compenso: Morrone (Lega), soddisfazione sì Senato, ora via libera Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione" per il via libera unanime del Senato alla proposta di legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali è stata espressa dal parlamentare della Lega Jacopo Morrone, firmatario del provvedimento. "Rimane ora il passaggio alla Camera, poi vedrà finalmente la luce una riforma attesa da tempo per superare quello scoglio che sta penalizzando una parte significativa della nostra società: un compenso equo, infatti, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nelle libere professioni nel rapporto con la Pa e con gli altri contraenti forti, rappresenta un diritto per i liberi professionisti, soprattutto giovani, valorizzandone merito e talento". (Rin)