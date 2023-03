Germania: operazione contro “cittadini dell'Impero”, tre sospettati di terrorismo, due in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di tre sospettati di sostegno a gruppo terroristico il bilancio dell'operazione di polizia scattata oggi in diversi Laender della Germania contro gli estremisti di destra noti come “Reichsbuerger”, ossia “cittadini dell'Impero”. È quanto comunicato dalla Procura generale federale (Gba), che ha coordinato le indagini culminate con l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni in 20 tra abitazioni e altri locali, alcuni pertinenti alle questure di Monaco di Baviera, Bassa Franconia e Alta Baviera meridionale. I tre sospettati provengono da Sassonia, Bassa Sassonia e Baviera. Secondo alcune indiscrezioni, le perquisizioni avrebbero interessato agenti di polizia e militari in servizio attivo nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr). L'azione si inserisce nel quadro dell'inchiesta del Gba che, il 7 dicembre 2022, ha portato a smantellare il Consiglio, organizzazione eversiva di estrema destra guidata dal principe Enrico XIII di Reuss. Con i “Reichsbuerger” come principale bacino di reclutamento, il gruppo puntava ad attuare il golpe in Germania per instaurarvi uno Stato modellato sull'impero del 1871-1918, con l'aristocratico come reggente. A tal fine, il Consiglio aveva formato unità paramilitari armate e addestrate, i cui membri erano agenti di polizia e militari della Bundeswehr, sia in servizio sia a riposo. Alcuni avevano servito nell'Armata popolare nazionale (Nva), le Forze armate della Repubblica democratica tedesca. (segue) (Geb)