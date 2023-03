Germania: operazione contro “cittadini dell'Impero”, tre sospettati di terrorismo, due in Svizzera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'operazione del 7 dicembre scorso, che ha portato all'arresto del principe di Reuss e di altri 24 eversori su oltre 50 sospettati, il Consiglio è stato smantellato. Due golpisti sono stati arrestati rispettivamente in Austria e in Italia. I detenuti sono accusati di associazione a scopo di terrorismo e preparazione di colpo di Stato. Tuttavia, già nell'immediatezza degli arresti, il Gba aveva comunicato di non poter escludere altri sospettati. Sulla base di ciò, la Procura generale federale ha disposto l'operazione odierna contro altri 19 presunti golpisti, che sarebbero legati al Consiglio. Alcuni avrebbero formato altri gruppi caratterizzati da un'estrema ostilità nei confronti dello Stato. L'obiettivo pare la ricostituzione di cellule eversive per la prosecuzione dei piani del principe di Reuss. Durante una perquisizione a Reutlingen, in Baden-Wuerttemberg, il destinatario della misura ha aperto il fuoco contro un agente delle forze speciali della polizia, ferendolo lievemente. Non indagato nell'inchiesta che ha portato a smantellare il Consiglio, l'autore degli spari è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Su richiesta del Gba, la Procura della Confederazione elvetica ha disposto perquisizioni domiciliari in Svizzera, che hanno portato all'apertura di procedimenti penali a carico di due sospettati di sostegno o appartenenza a un'organizzazione criminale o terroristica. (Geb)