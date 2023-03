Ue: Meloni lascia Camera, al Quirinale per pranzo lavoro con Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato la Camera per recarsi al consueto pranzo di lavoro, al Quirinale, con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Meloni ha lasciato palazzo Montecitorio, mentre erano ancora in corso le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del capo dell'esecutivo, sempre in vista dell'incontro di domani e dopodomani. (Rin)