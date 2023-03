Speciale energia: Calovini (Fd'I), bene che Italia dia proprio benestare a Eastmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fd'I nella commissione Affari esteri della Camera, "è stato un piacere poter ascoltare" nella medesima commissione "gli ambasciatori di Cipro, Grecia e Israele in merito al progetto Eastmed. Innanzitutto perché è emersa, in un momento di tensione internazionale come quello che stiamo vivendo, una volontà di cooperazione di molteplici Paesi del Mediterraneo che ha come obiettivo la diversificazione energetica. In secondo luogo - prosegue il parlamentare in una nota -, perché emergono le potenzialità della nostra nazione che deve al più presto diventare il vero hub energetico dell'Europa grazie, non solo alla posizione geografica, ma anche a una capacità di interlocuzione che inizia ad avere nel Mediterraneo aiutata dall'autorevolezza internazionale di questo governo. Bene, quindi, che l'Italia sotto il profilo politico dia il proprio benestare a progetti ambiziosi come quello Eastmed perché questa opera potrebbe portare benefici non solo nel nostro Paese, ma anche nei Balcani ed in tutta l'Europa". (Com)