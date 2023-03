Speciale energia: Spagna, governo convocherà attori del settore per discutere obiettivi per il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo convocherà prossimamente una giornata di lavoro con tutti gli attori del settore energetico con l'obiettivo di conoscere la loro visione degli obiettivi per l'anno 2030 e il ruolo di ciascuno nel rendere il Piano nazionale integrato di energia e clima (Pniec) "un'opportunità" per il Paese. Lo ha annunciato la sottosegretaria di Stato per l'Energia, Sara Aegesen, nell'ambito del "Bilancio energetico per il 2022 e prospettive per il 2023", organizzato dal Club energetico spagnolo (Enerclub). Secondo Aagesen, l'aggiornamento del Pniec sarà essenziale perché deve tenere conto di "molte cose" che sono accadute in un breve lasso di tempo e deve essere in accordo con l'aumento delle ambizioni europee. Per questo motivo, Aagesen considera fondamentali per quest'anno i nuovi negoziati durante la presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue a partire dal prossimo luglio, come la nuova legge sull'industria Net Zero, che mira a raggiungere l'autonomia tecnologica per il 40 per cento delle catene del valore, o la nuova legge sulle materie prime critiche. Aagesen ha sottolineato la necessità di fare progressi sul Piano industriale del Patto verde, in cui per la prima volta si parla di una politica energetica e industriale globale che "deve andare di pari passo per rafforzare la competitività e l'autonomia energetica". (Spm)