Speciale energia: Ucraina, Ispettorato per supervisione energia, inverno superato grazie a centrali fotovoltaiche

- Grazie alle centrali fotovoltaiche, l'Ucraina è riuscita a superare l'inverno senza deficit di energia. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva il presidente dell'Ispettorato statale per la supervisione dell'energia, Ruslan Slobodyan. "Gli ingeneri elettrotecnici sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione in condizioni critiche e senza precedenti. Le ore diurne sono più lunghe, le centrali solari generano più elettricità, non c'è carenza di capacità", ha detto Slobodyan. Secondo il funzionario, i lavori di restauro di impianti elettrici e reti elettriche proseguono nonostante gli attacchi missilistici. "Se parliamo di recupero completo, ci vorrà sicuramente più di un anno", ha concluso Slobodyan. (Kiu)