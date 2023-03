Speciale energia: Russia-Cina, Xi, Pechino pronta a espandere cooperazione nel commercio e nell’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a espandere la cooperazione con la Russia nel commercio, negli investimenti, nelle catene di approvvigionamento, nei grandi progetti, nell’energia, nella tecnologia e in altre aree. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, in visita a Mosca, nel suo colloquio col primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. Il leader di Pechino ha sottolineato “la logica storica” e gli “interessi fondamentali” alla base delle relazioni tra i due Paesi, grandi vicini e partner strategici. Ricordando la sua recente rielezione come presidente, Xi ha aggiunto che il governo cinese tiene in grande considerazione lo sviluppo della partnership con la Russia, anche attraverso gli scambi e i canali di comunicazione. A questo proposito il presidente russo, Vladimir Putin, è stato invitato quest’anno in visita in Cina per partecipare al terzo Forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), evento che ha visto la partecipazione del leader del Cremlino nelle precedenti due edizioni. (Cip)