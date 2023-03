Speciale energia: Russia-Cina, Putin, pronti a soddisfare esigenze energetiche del Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese russe possono soddisfare le crescenti esigenze energetiche della Cina. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin. "La Russia è un fornitore strategico di petrolio, gas naturale, incluso quello liquefatto, carbone e elettricità. La costruzione di impianti di energia nucleare è in programma. Le imprese russe sono in grado di soddisfare la crescente domanda dell'economia cinese in settore di energia", ha sottolineato Putin, parlando ad una riunione in formato esteso con il presidente cinese, Xi Jinping. Mosca e Pechino hanno già concordato quasi tutti i parametri del progetto del gasdotto Potere della Siberia-2, ha continuato Putin, precisando che la nuova linea del gasdotto può trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno. (Rum)