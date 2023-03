Speciale energia: Germania, ministro Economia Habeck, le ultime centrali nucleari saranno spente il 15 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime tre centrali nucleari ancora attive in Germania verranno spente definitivamente il 15 aprile prossimo, come ha deciso il cancelliere Olaf Scholz. “Su questo tema è stato detto tutto”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Avviato nel 2011 dall'allora cancelliera Angela Merkel, il piano di graduale denuclearizzazione della Germania avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2022 con la disattivazione di tutti i reattori. Tuttavia, a causa della crisi dell'energia e della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, Scholz ha deciso di prorogare fino al 15 aprile prossimo il funzionamento delle ultime tre centrali nucleari ancora in attività. In particolare, si tratta degli impianti di Isar 2, Neckarwestheim ed Emsland. (Geb)