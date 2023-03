Speciale energia: Iran, media Consiglio sicurezza, a breve ci saranno “accordi significativi” con Agenzia Onu su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media vicini al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran hanno riferito che nei prossimi giorni vi saranno “accordi significativi” con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). “Mentre tutta l'attenzione era focalizzata sull'accordo dell'Iran con l'Arabia Saudita e sui viaggi di apertura negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, in contemporanea, sono stati raggiunti significativi risultati anche durante gli intensi colloqui tra l'Iran e l'Agenzia internazionale per l’energia atomica, che saranno annunciati a tempo debito”, ha riferito “Noor News Media”, legato al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran. (Res)