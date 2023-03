© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo orientale offre una “grande opportunità” in termini di potenziale per la diversificazione energetica europea. Lo ha detto l’ambasciatore di Cipro a Roma, Yiorgos Christofides. Il diplomatico si è detto “onorato di intervenire in audizione sul progetto EastMed” alla commissione Esteri della Camera dei deputati, “con gli ambasciatori di Grecia e Israele”, come ha scritto in un messaggio su Twitter. (Res)