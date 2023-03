Ambiente: Sertori, Regione in campo per uso corretto acqua e contenere effetti siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attenzione alla produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) e massimo impegno per tutelare il bene acqua e renderlo ricchezza per i territori che ospitano le grandi derivazioni idroelettriche. Sono questi i concetti che hanno guidato l'intervento, questa mattina a Palazzo Giustiniani a Roma, dell'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorse idriche, Massimo Sertori, in occasione del convegno FederBim sui bacini imbriferi montani organizzato in occasione della Giornata mondiale sull'acqua. "Nel settore idroelettrico - ha ricordato l'assessore Sertori - Regione Lombardia ha conferito parte delle funzioni amministrative alle Province e alla Città Metropolitana (piccole derivazioni) mantenendo la competenza legislativa/normativa concorrente e l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua, comprese le funzioni relative alle procedure di riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o di prossima scadenza". L'energia idroelettrica, ha sottolineato l'esponente della Giunta della Lombardia, rappresenta il 40 per cento della produzione delle FER in Italia. "Con la Lombardia - ha spiegato - che conta 74 grandi derivazioni idroelettriche e circa 800 piccole che rappresentano, in termini di potenza, il 27 per cento di quella nazionale. E, in termini di producibilità, fatti salvi gli ultimi due anni con la crisi idrica, la Lombardia ho prodotto, mediamente, il 23 per cento della quantità nazionale con più della metà del valore lombardo (12 per cento) nella sola provincia di Sondrio". (segue) (Com)