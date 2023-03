© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto lontana dal tema dell’austerità”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo in merito alle critiche sull’operato del governo in merito al Superbonus. (Res)