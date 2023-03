Francia: Esa pronta a spostare la sede nel 156mo arrondissement di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spaziale europea (Esa) dall'11 aprile si installerà nella nuova sede situata nel 15mo arrondissement di Parigi. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'Esa era già proprietaria dell'immobile. Il progetto di ristrutturazione dell'edificio, del valore di 70 milioni di euro, è stato lanciato nel 2017. I lavori, cominciati nel 2019, "sono stati difficili da vivere" per gli abitanti del quartiere "ma abbiamo creato con l'Esa un comitato di pilotaggio per facilitare il dialogo", ha detto Claire de Clermont Tonnerre, consigliera del comune di Parigi delegata al Turismo. I dipendenti dell'Esa attualmente sono collocati in modo provvisorio a rue du General Bertrand, sempre nel 15mo arrondissement.(Frp)