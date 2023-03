Milano: tentato omicidio in zona Stazione Centrale, la Polizia arresta un 29 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, intorno alle 23:30, la Polizia ha arrestato in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, un cittadino gambiano di 29 anni, irregolare sul territorio e con precedenti, per tentato omicidio nei confronti di un cittadino somalo di 32 anni, colpito più volte con un piccolo coltello. La vittima, che ha provato a difendersi con un coccio di bottiglia, è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli dove si trova ancora ricoverata, ma non risulta in pericolo di vita. L’aggressore invece è stato condotto a San Vittore. (Com)