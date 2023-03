Casa: Meloni, assenza fondi per efficientamento rischia di diventare onere difficile da sostenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assenza di contributi per l’efficientamento delle case rischia di trasformarsi in un onere difficilmente sostenibile. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “Mentre i primi obiettivi di efficientamento devono essere raggiunti entro il 2027, la Commissione dice che i primi contributi dovrebbero partire dal 2028”, ha detto Meloni. (Res)