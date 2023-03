Moldova: governo richiama proprio rappresentantenel Comitato esecutivo della Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Moldova ha approvato la revoca di Teodor Iovu dalla carica di vicedirettore all'interno del Comitato esecutivo della Comunità degli Stati indipendenti. Una delibera in tal senso è stata approvata nel corso della seduta odierna. Secondo il ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu, la decisione è stata adottata sulla base delle disposizioni dell'accordo in merito all'assegnazione di quote per la nomina e la rotazione ai deputati del presidente del Comitato esecutivo della Csi. Pertanto, Iovu sarà richiamato dal 14 aprile. (Rob)