Università: La Sapienza di Roma al posto al mondo per studi classici

- È stata pubblicata oggi l'edizione 2023 del rapporto "Qs world university rankings by subject" che analizza quest'anno 54 materie raggruppate in cinque ampie aree tematiche. L'università di Roma La Sapienza si è classificata in tutte e cinque le aree e in 43 materie, ottenendo complessivamente un'ottima performance a livello mondiale, posizionandosi tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 al mondo in 21 materie. Il ranking conferma la Sapienza prima al mondo nella materia "Classics and ancient history", con il punteggio di 98.7, e prima in Italia in ben due aree tematiche: "Arts & humanities" e "Natural sciences", rispettivamente al 41esimo e 44esimo posto mondiale. Novità della classifica 2023 è l'ingresso del subject "History of Art", in cui Sapienza è prima in Italia, al 17esimo posto mondiale. (segue) (Rer)