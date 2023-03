Università: La Sapienza di Roma al posto al mondo per studi classici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la terza volta consecutiva – afferma la rettrice Antonella Polimeni – gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica internazionale Qs world university rankings by subject. Il ranking premia gli studi umanistici del nostro Ateneo, tra i quali il primo posto in Italia per archaeology, history, library and information management e history of art, materia introdotta quest'anno per la prima volta. La Sapienza è tra le prime 50 università al mondo in materie, tra le quali fisica-astronomia e diritto; ed è al primo posto in Italia in altrettante numerose discipline, come Psicologia, Statistica e Infermieristica. Un risultato che ci colloca tra i migliori atenei al mondo". (Rer)