Ue: Meloni, necessari parametri di governance che diano priorità a crescita

- È necessario creare dei parametri di governance in Europa che diano priorità all’aspetto della crescita, piuttosto che quelli della stabilità come avvenuto in passato. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “Una serie di investimenti necessari come quelli per la transizione energetica sarebbe auspicabile che non vengano computati nel conteggio deficit-Pil”, ha detto Meloni. (Res)