Svezia: oggi voto del Parlamento per adesione alla Nato

- Il parlamento svedese, il Riksdag, voterà oggi per l'adesione della Svezia alla Nato, facilitando il processo formale di adesione una volta che tutti gli Stati membri dell'Alleanza avranno ratificato la domanda presentata da Stoccolma. Nell'assemblea svedese c'è un'ampia maggioranza favorevole all'adesione, con solo il Partito della sinistra e i Verdi a dirsi contrari. Le due formazioni hanno avanzato le proprie proposte secondo cui in caso di adesione alla Nato bisognerebbe stabilire che il territorio svedese non ospiti armi nucleari. La decisione positiva del Parlamento comporterà diverse modifiche alla legge nazionale. Tra l'altro, si propone che in caso di guerra o minaccia di guerra, il governo possa richiedere da solo il sostegno militare della Nato, senza una decisione del Riksdag. Se la Svezia dovesse mai dichiarare guerra, deve comunque essere deciso in Parlamento, tranne in caso di attacco armato contro il Paese. Decidere di inviare supporto militare ad altri paesi, che potrebbe essere necessario una volta all'interno dell'Alleanza, richiederà l'approvazione del Riksdag. (Sts)