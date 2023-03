Cultura: da domani a Palazzo reale di Milano “La pace preventiva” di Michelangelo Pistoletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre al pubblico da domani a Palazzo Reale "La Pace Preventiva", mostra-installazione di Michelangelo Pistoletto pensata appositamente per Sala delle Cariatidi, dove resterà allestita fino a domenica 4 giugno 2023. Promossa e prodotta dal Comune di Milano–Cultura, Palazzo Reale e Cittadellarte–Fondazione Pistoletto in collaborazione con Skira, la mostra è curata da Fortunato D'Amico e fa parte del palinsesto di "Milano Art Week" (11/16 aprile 2023), la manifestazione diffusa coordinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in collaborazione con miart, che mette in rete le principali istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città che si occupano di arte moderna e contemporanea, con una programmazione dedicata di mostre e attività. "La Pace Preventiva" è un'esperienza immersiva attraverso il Labirinto creato da Michelangelo Pistoletto in Sala delle Cariatidi: un tragitto disorientante fra le sue opere-installazioni che, mettendo "l'arte al centro di una trasformazione responsabile della società", vuole condurre i visitatori alla consapevolezza di dover "imboccare la strada dell'armonia invece di quella che porta sulla via del contrasto", allontanando guerre e conflittualità. In mostra opere ormai iconiche come "Venere degli stracci" (1967-2013), "Il Terzo Paradiso – Ragno tessitore" (2003-2014), "Wollen - La Mela reintegrata" (2007), "Mappamondo" (1966-2022), "La colomba della pace" (2015-2023). (segue) (Com)