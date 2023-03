Cultura: da domani a Palazzo reale di Milano “La pace preventiva” di Michelangelo Pistoletto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso de La Pace Preventiva da Palazzo Reale si estende nella maglia urbana milanese con altre tre installazioni presenti in altrettanti Musei scientifici della città. Per ognuna di queste sedi sono stati accuratamente selezionati alcuni lavori dell'artista in conformità con i contenuti di cui queste istituzioni sono promotrici. Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano ospita Adamo ed Eva, due opere storiche dell'artista, realizzate in serigrafia su acciaio inox supermirror. L'Autoritratto di stelle è esposto, nella nuova versione lightbox, al Civico Planetario Ulrico Hoepli. L'Acquario Civico di Milano presenta Mar Mediterraneo - sedie Love Difference, una composizione artistica firmata da Michelangelo Pistoletto e Juan E. Sandoval che tratta il tema delle acque e apre ad ampie dissertazioni culturali, politiche, ambientali, in corso nell'area mediterranea così come in tutto il mondo. (Com)