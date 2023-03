Mes: Meloni, necessario usare tale strumento per lo sviluppo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe necessario rendere il Mes uno strumento di sviluppo europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “Il Mes in caso di difficoltà richiamerebbe gli Stati membri a rifondere il meccanismo stesso”, ha detto Meloni. “Crediamo che si debba aprire il dibattito su come il Mes sia uno strumento che non è stato molto utilizzato e quindi possa diventare uno strumento di sviluppo europeo”, ha detto Meloni. (Res)