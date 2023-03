© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci dovesse essere una crisi bancaria in seno all’Ue è ovvio che la Bce farebbe la sua parte: “il Mes non è una banca centrale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “ (Res)