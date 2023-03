Lazio: sindacati, su bilancio necessario confronto con presidente Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvazione del bilancio previsionale da parte della Giunta Rocca, "per evitare che la Regione Lazio continui a essere in esercizio provvisorio oltre il 31 di marzo, che sarà una gestione della spesa in dodicesimi, senza la possibilità di destinare e impiegare risorse non previste dalla spesa storica e dal normale funzionamento dell'ente". Così in una nota, i segretari generali regionali di Cgil Cisl e Uil Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica. "Oltre ad aprire un confronto con l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, - proseguono i segretari - ora è necessario che il presidente Francesco Rocca dia seguito alla richiesta d'incontro unitaria fattagli pervenire nei giorni scorsi per confrontarci sulle priorità individuate dai sindacati confederali e per arrivare alla costruzione di un bilancio che ascolti le ragioni del mondo del lavoro. Gli ultimi tre anni hanno profondamente reciso i redditi di lavoratrici e lavoratori, delle pensionate e dei pensionati del Lazio, la crisi economica indotta dalla pandemia da Covid-19 e il successivo rialzo dei prezzi energetici e alimentari, determinati soprattutto dall'invasione della Russia in Ucraina, hanno eroso il potere di acquisto degli stipendi riducendo di circa 15 per cento la capacità di spesa delle famiglie Laziali", spiegano i sindacati. (segue) (Com)