Lazio: sindacati, su bilancio necessario confronto con presidente Rocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una drammatica condizione per cui già nel 2022, su proposta di Cgil, Cisl e Uil, il Consiglio Regionale sostanzialmente all'unanimità, ha messo in campo un parziale beneficio fiscale ai redditi fino a 40mila euro lordi all'anno attraverso la conferma e un ampliamento della platea degli aventi diritto all'esenzione dal pagamento della maggiorazione dell'addizionale Irpef regionale fino a 35mila euro anno lordi e un contributo energia per i redditi tra 35.001 euro e 40mila euro lordi anno - continuano i sindacati -. Due misure che hanno riscosso un grande consenso da parte delle cittadine e dei cittadini del Lazio, alle quali è prioritario dare continuità soprattutto in questa fase. Inoltre, come confermato dagli ultimi dati dell'Istat sull'occupazione, il Lazio è tra le regioni che ancora non ha recuperato i livelli pre pandemia. C'è quella che abbiamo definito la 'pandemia della povertà': si tratta di una nuova emergenza che nel Lazio si è già delineata. Perché tra i 'nuovi poveri' ci sono famiglie che, nonostante il lavoro, o la perdita e la precarizzazione, si sono trovate dall'oggi al domani in condizioni di indigenza assoluta". (segue) (Com)