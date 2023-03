Lazio: sindacati, su bilancio necessario confronto con presidente Rocca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il Lazio "è tristemente la Regione dei lavori precari. Primi in Italia in tal senso: infatti nel 2022 sono stati interrotti quasi 2 milioni di contratti coinvolgendo 740mila lavoratrici e lavoratori laziali. Il 66 per cento dei contratti non ha superato i 30 giorni. Nella maggior parte dei casi tutto ciò accade nel settore del commercio, terziario, turismo, servizi - proseguono i sindacati -. Occorre che il Lazio cambi davvero passo ed è per questo che chiediamo che si proceda con la massima celerità e condivisione al percorso di attuazione dei progetti del PNRR anche attraverso la governance partecipata con Cgil, Cisl e Uil. È solo così che si può rilanciare il lavoro di qualità, contrattato e partecipato nella Regione per affrontare i problemi che stanno nascendo nel percorso di attuazione delle diverse missioni, attraverso la convocazione della cabina di regia istituita lo scorso anno. Auspichiamo, infine, che si apra al più presto la discussione sul Piano Sanitario Regionale la cui assenza rappresenta un enorme problema di programmazione sanitaria, con cui sarebbe possibile garantire un servizio sanitario pubblico di qualità superando le criticità legate al sovraffollamento dei pronto soccorso, alle crescenti liste di attesa e alla carenza di personale", conclude la nota dei sindacati. (Com)