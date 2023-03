Ucraina: Meloni, non si può dire al governo di fermare invio di armi, bisogna chiederlo a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può dire al governo di fermare l’invio di armi all’Ucraina: è necessario dire a Vladimir Putin di fermarsi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle repliche alle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “Se noi ci fermiamo consentiamo l’invasione dell’Ucraina e non sono così ipocrita da scambiare la parola invasione con quella pace”, ha detto Meloni. “Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? La situazione è molto più complessa di come la fa una certa propaganda”, ha detto Meloni. (Res)